TMW Marcos Senesi può essere il sostituto di Kelly? Un'aggiunta ma non un titolare

Marcos Senesi può essere un obiettivo per le italiane. La Juventus è decisamente in anticipo sull'italoargentino - che poteva essere convocato da Roberto Mancini ma che ha scelto l'Argentina, senza venir mai convocato - perché ha già avuto più di un contatto per lui. Il problema è che può essere sì un'occasione a zero, ma non per essere il titolare assoluto.

Così Senesi può essere un'alternativa in caso di addio di Lloyd Kelly. L'inglese può vantare diversi interessamenti in Premier League e può esser un uomo mercato nella prossima estate, in grado di generare una possibile plusvalenza dopo essere arrivato a gennaio 2025 quasi per disperazione. A quel punto prendere il centrale del Bournemouth sarà una buona scelta.

Ovviamente molto dipenderà anche dall'intenzione di Senesi, visto che Aston Villa e Tottenham lo seguono e sono pronti a offrire di più. A quel punto diventerà una questione di ambizioni, economiche ma non solo. Il progetto Juve può essere il più interessante per la carriera, certamente l'ingaggio non sarà quello prospettato dai club di Premier. C'è anche una questione tecnica: per Spalletti non rappresenta una prima scelta - quella è Rudiger - e quindi potrebbe essere solo una buona riserva. Insomma, un'aggiunta da non strapagare.