Un nuovo esordio di Luka Modric. Il croato torna a giocare in Europa League dopo 15 anni

Cambio storico, quello che ha operato Ruben Amorim al 61': il tecnico portoghese, sul vantaggio 0-3 a Salisburgo, ha tolto Adrien Rabiot inserendo Luka Modric. E per il croato è un nuovo esordio in Europa League, 15 anni dopo l'ultima volta in cui ha calcato il palcoscenico della seconda competizione continentale, ma la 15ª in assoluto, la prima partita europea con la maglia del Milan.

L'ultima volta nel 2011

Era il 30 novembre del 2011, quando Modric faceva registrare l'ultima delle sue 14 presenze nel torneo. Giocava nel Tottenham e sfidava nel vecchio "White Hart Lane" i greci del PAOK Salonicco che per la cronaca andaron a vincere per 1-2. Le prime dodici, invece, le aveva raccolte quando ancora il torneo si chiamava Coppa UEFA e lui giocava con la Dinamo Zagabria.