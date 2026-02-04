Bologna, Lucumì è pronto a tornare. L'obiettivo è averlo già contro il Parma

L'ora del rientro di Jhon Lucumí sta per scoccare. Il difensore centrale si sta preparando a tornare nel prossimo impegno di campionato contro il Parma. Un primo assaggio di campo lo ha già avuto negli ultimi giorni, mettendosi a lavorare a Casteldebole con il resto dei compagni.

Il nazionale colombiano si è allenato un paio di volte a pieno carico prima della partita di ieri sera contro il Milan. Sembrava dovesse rimanere fuori per circa 3 settimane, motivo per cui lo staff ha scelto di non convocarlo nemmeno per il posticipo di ieri sera.

L'obiettivo è averlo di nuovo a disposizione per l'appuntamento di domenica contro i gialloblù. Il suo recupero rappresenta una boccata d'ossigeno per la difesa, pronta a riabbracciare uno dei suoi pilastri fondamentali per il derby emiliano.