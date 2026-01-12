Il Bologna recupera Skorupski: il polacco si è allenato in gruppo. Lucumì out 3-4 settimane
Il Bologna è tornato in campo questa mattina per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di Verona, in programma tra tre giorni. La seduta odierna è stata organizzata con un programma differenziato: i giocatori maggiormente impiegati nella gara di Como hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è dedicato a esercitazioni tecnico-tattiche e a una partitella finale.
Buone notizie arrivano dal fronte Lukasz Skorupski, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Percorso personalizzato invece per Federico Bernardeschi, che ha svolto una seduta differenziata per gestire al meglio la condizione fisica.
Non mancano però le note negative: gli accertamenti medici effettuati su Jhon Lucumí hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il difensore dovrà osservare uno stop stimato tra le tre e le quattro settimane, diventando così un’assenza pesante per le prossime partite.
