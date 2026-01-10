TMW
Bologna, problemi fisici per Lucumi: pugno alla panchina e cambio. Al suo posto Vitik
Problema muscolare per Jhon Lucumì: il difensore del Bologna si è accasciato a terra, con l'intervento dello staff medico per cercare di verificare le condizioni: al termine della valutazione della situazione, Vincenzo Italiano ha operato il cambio nel match contro il Como: al minuto 26 entra Vitik al posto del colombiano. E dalle sue espressioni è probabile che non si tratti di un infortunio lieve.
A corredo del momento di frustrazione, Lucumi si è voltato verso la tribuna coperta accennando un sorriso amaro, per poi accomodarsi in panchina e sferrare un pugno forte alla panchina. Rincuorato da un membro dello staff tecnico di Italiano.
