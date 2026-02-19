Fiorentina in vantaggio a Bialystok: incornata di Ranieri, male il portiere Adamowicz
TUTTO mercato WEB
Fiorentina in vantaggio a Bialystok, 0-1 sul campo dello Jagiellonia firmato dall'ex capitano Luca Ranieri. L'azione del gol nasce da una situazione di palla ferma, che porta Fazzini al cross da sinistra. Palla sul secondo palo, dove Ranieri, lasciato solo, incorna in rete sfruttando un'incertezza del portiere Adamowicz.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile