Bologna, modifica della lista UEFA: entra Benjamin Dominguez al posto di Freuler
Il Bologna ha scelto di modificare la propria lista UEFA. Come informato dal club rossoblù, infatti, alla rosa per l'Europa League di Vincenzo Italiano sarà aggiunto Benjamin Dominguez, esterno argentino che era rimasto fuori a inizio stagione e che ora subentrerà al posto dell'infortunato Freuler.
Questa la nota del club: "Variazioni della lista per l’Europa League. Il Bologna FC 1909 ha presentato richiesta alla UEFA di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli".
Editoriale di Raimondo De Magistris
