Bologna primo se vince a Udine. Ed è l'occasione da non mancare per Benja Dominguez

Il Bologna scende in campo oggi alle ore 15:00, inaugurando la 12^ giornata di Serie A con la sfida sul terreno di gioco dell'Udinese che potrebbe permettere ai felsinei, in caso di vittoria, di andare momentaneamente al 1° posto in solitaria della classifica, in attesa che giochino poi tutte le altre della zona Scudetto.

Italiano si gioca questa possibilità guardando però anche a chi nelle scorse due settimane era impegnato con la rispettiva Nazionale e al futuro prossimo, visto che giovedì prossimo in Europa League arriva al Dall'Ara il Salisburgo per un appuntamento che non può essere fallito, per non complicare il finale del maxi girone. In virtù di questo quindi riposano a Udine, almeno in partenza, pezzi importanti dello scacchiere come Zortea, Lucumi, Ferguson e Odgaard, i quali saranno senz'altro invece coinvolti per la sfida europea.

Sarà un'occasione da non mancare per Benja Dominguez, tra i meno brillanti nell'avvio di stagione del Bologna, lanciato nel ritorno tra i titolari anche dai contemporanei infortuni di Rowe e Cambiaghi sulla trequarti offensiva di sinistra. Altra nota di formazione riguarda il ritorno tra i pali del dodicesimo Ravaglia, che era assente contro il Napoli e riporta in panchina il giovanissimo Pessina, il quale ha avuto modo di realizzare un sogno esordendo al posto dell'infortunato Skorupski nell'ultima partita giocata prima della sosta.