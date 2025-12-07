Bologna, Moro: "Contro la Lazio per fare il nostro calcio. Italiano ci ha detto questo"

Con una vittoria contro la Lazio oggi, il Bologna potrebbe salire al quarto posto. Nikola Moro, mediano rossoblù, ha parlato nel pre-partita dal prato dell'Olimpico ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente noi pensiamo alla vittoria oggi, siamo arrivati qua a fare il nostro calcio. Alla fine se facciamo tutto bene e quello che sappiamo fare, andrà bene".

Dovete ritrovare i tre punti in campionato dopo la Cremonese. Cosa vi ha chiesto Italiano?

"Dopo la Cremonese abbiamo fatto una buona partita contro il Parma (in Coppa Italia, ndr), una vittoria importante. Il mister ci ha detto sempre le stesse cose, di fare quello che chiede il mister e che ciò porterà punti".