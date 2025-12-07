Bologna, Moro: "Immobile? Abbiamo parlato più di noi che della Lazio"
Nikola Moro, centrocampista del Bologna, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro la Lazio, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il mediano rossoblù commenta l'approccio della squadra alla trasferta dell'Olimpico e il contributo di Ciro Immobile nella preparazione della partita.
C'è voglia di continuare a far bene anche qui all'Olimpico?
"Sì, come tutte le altre trasferte, come tutte le altre partite. Vogliamo fare bene, vogliamo seguire il nostro gioco, le nostre idee che dall'inizio seguiamo e faremo bene."
Ciro Immobile vi ha detto qualcosa di questa Lazio, vi ha svelato qualche segreto di questa squadra che conosce molto bene?
"Sicuramente Ciro ha lasciato tante emozioni, però non abbiamo parlato troppo di Lazio, più di noi, più di quello che noi dobbiamo fare."