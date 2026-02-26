Bologna, Italiano: "Dobbiamo completare l'opera, siamo in vantaggio, ora inizia il secondo tempo"
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky: "Abbiamo la possibilità di continuare un percorso che ci eravamo prefissati. Dobbiamo completare l'opera, siamo in vantaggio ma inizia il secondo tempo, facendolo con attenzione perchè avete visto anche voi cosa succede in Europa".
Ti piace chi viene a lavorare sul piede forte?
"Ho detto loro che dobbiamo cercare gli esterni perchè non arrivano a raddoppiare sul terzino, dobbiamo farli male con ottima produzione".
