Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischia

Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Esposito

Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e la copertina è tutta per il Monza che, superato un fisiologico periodo di adattamento alla categoria culminato con sconfitte inaspettate contro le neopromosse (a conferma del fatto fosse soprattutto una questione mentale e di approccio), passeggia nella bolgia di Palermo imponendosi con un secco 0-3 a cospetto di una squadra altrettanto accreditata per il salto diretto, generosissima fino alla fine, ma che sta palesando difficoltà incomprensibili sul piano offensivo in rapporto al potenziale a disposizione di Inzaghi. Presa singolarmente la rosa allenata da Bianco è nettamente superiore alla concorrenza, avendo mantenuto l'ossatura della serie A e un attacco formato da Caprari e Dani Mota Carvalho. Contestualmente è arrivato il primo stop del Modena. Ed è un ko doloroso, visto che arriva nel sempre sentitissimo derby con una Reggiana abile a capitalizzare l'episodio e a difendersi nel finale pur correndo qualche rischio. Statistiche alla mano un pareggio non avrebbe fatto gridare allo scandalo, ma gli amaranto hanno voluto fortemente questo successo in uno stadio finalmente gremito. Il Venezia, dopo la beffa di Carrara, risale la china e batte 3-0 un Sudtirol apparso stavolta poco "castorizzato" e molto in difficoltà. Servirà tutta l'esperienza del trainer marchigiano per uscire da una situazione complessa, dettata anche dai tanti infortuni che hanno condizionato il percorso.

1-1 tra Empoli e Sampdoria, con i liguri che sono stati capaci di passare in svantaggio anche in superiorità numerica e contro una squadra che, ad oggi, non ha tratto benefici dalla cura Dionisi. Nel fine settimana è in programma la gara col Mantova e, stavolta, non si potrà davvero sbagliare. Anche perchè i virgiliani, molto fragili dal punto di vista mentale, hanno preso tre gol in 20 minuti col Catanzaro invalidando il vantaggio a fine primo tempo. Possanzini ormai è ad un passo dall'esonero, vedremo se il poco tempo a disposizione per il ribaltone giocherà ancora una volta a suo favore. 1-1 tra Spezia e Padova e D'Angelo che proprio non riesce a sfatare il tabù Picco. Crolla l'Entella a Frosinone (4-0), 1-1 tra Pescara e Avellino che aggiungono un punticino alla classifica pur palesando ancora qualche limite sul piano del gioco. Un plauso, infine, al Cesena. I romagnoli, senza clamori nè luci dei riflettori puntate addosso, si ritrovano stabilmente in zona promozione diretta e battono 2-1 una Carrarese comunque mai doma.

RISULTATI

EMPOLI-SAMPDORIA 1-1: 77' Popov (E), 80' Cuni (S)
FROSINONE-ENTELLA 4-0: 36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
PALERMO-MONZA 0-3: 39' Mota Carvalho, 50' Izzo, 95' Azzi
PESCARA-AVELLINO 1-1: 5' Capellini (P), 29' Simic (A)
REGGIANA-MODENA 1-0: 17' Bozzolan
JUVE STABIA-BARI RINVIATA
MANTOVA-CATANZARO 1-3: 7' Mancuso (M), 68' aut. Majer (C), 75' Cisse (C), 80' Favasuli (C)
SPEZIA-PADOVA 1-1: 17' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
VENEZIA-SUDTIROL 3-0: 39' Doumbia, 45' Kike Perez, 67' Yeboah

CLASSIFICA

Modena 21
Cesena 20
Monza 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Catanzaro 12
Avellino 13
Padova 13
Empoli 11
Sudtirol 10
Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5

*una partita in meno

Articoli correlati
Sampdoria, Foti: "Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi stanno lavorando al massimo"... Sampdoria, Foti: "Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi stanno lavorando al massimo"
Empoli, Dionisi: "Risultato giusto. Sono contento dell'atteggiamento" Empoli, Dionisi: "Risultato giusto. Sono contento dell'atteggiamento"
Monza, Bianco: "Vittoria importante, ma dobbiamo restare calmi" Monza, Bianco: "Vittoria importante, ma dobbiamo restare calmi"
Altre notizie Serie B
Serie B, la classifica marcatori: il Modena perde, ma Gliozzi rimane in vetta in... Serie B, la classifica marcatori: il Modena perde, ma Gliozzi rimane in vetta in solitaria
Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischia... Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischia
Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds TMWMantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo... Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque” Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano" Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"... Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo" Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
4 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
5 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.1 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.2 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Immagine top news n.3 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
Immagine top news n.4 All'Inter basta mezzo tempo per fare tre gol alla Fiorentina e ripartire. Pioli, è record negativo
Immagine top news n.5 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.6 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.7 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.3 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, si lavora al rinnovo di Anguissa. E spunta un'ipotesi clamorosa sulla Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.2 La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa
Immagine news Serie A n.3 Inter, domani l'autopsia all'anziano investito da Josep Martinez. Marotta chiama la famiglia
Immagine news Serie A n.4 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine news Serie A n.5 Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore della Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Brescianini può scalare le gerarchie in casa Atalanta. Più da centrocampista che sulla trequarti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: il Modena perde, ma Gliozzi rimane in vetta in solitaria
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischia
Immagine news Serie B n.3 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…