Bologna, Orsolini: "Se mi diverto, gioco bene. MVP? Vinto una cena dal Pres"

Protagonista del match contro il Lecce, Riccardo Orsolini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Volevo tornare al gol. Sembrava strano l'idea che non segnassi, vuol dire che ho abituato bene i tifosi. Sono contento di come la squadra abbia giocato in campo, stiamo vivendo un buon momento ma dobbiamo pensare subito a giovedì. Quando mi diverto, gioco bene mentre quando non mi diverto faccio prestazioni negative. Quando penso come quando facevo da bambino in strada riesco a dare il massimo, oggi sono contento. Dopo il riscaldamento avevo fatto una scommessa con Saputo: in caso di vittoria del premio della gara [vinto ndr] ce lo saremmo smezzato, a patto di avere una cena".