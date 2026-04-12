TMW Genoa, a Pisa con tre squalificati: De Rossi costretto a ridisegnare il centrocampo

Due ammonizioni e un'espulsione. La sfida col Sassuolo lascia uno strascico agrodolce al Genoa. Se da una parte c'è una prestazione importante e tre punti fondamentali per l'obiettivo finale, dall'altra ci sono tre assenze importanti nel reparto di centrocampo per il prossimo match contro il Pisa. Per la gara dell'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani", il tecnico Daniele De Rossi dovrà fare a meno di pedine importanti e dovrà di fatto ridisegnare il reparto di mediana.

Le assenze per De Rossi

Il primo è stato Ruslan Malinovskyi, ammonito nei primissimi minuti del match. Il centrocampista ucraino era diffidato ed entra dunque in squalifica. Stesso discorso per Morten Frendrup, polmone instancabile e giocatore sempre presente in ogni zona del campo con la sua pressione e il suo dinamismo. Il terzo è Mikael Ellertsson, espulso da Rapuano nel parapiglia a fine primo tempo in cui è rimasto coinvolto anche il neroverde Berardi.

Le parole di De Rossi

Assenze che non preoccupano molto il tecnico che dovrà di fatto cambiare la linea di centrocampo inserendo probabilmente Masini più un altro giocatore mentre sulla corsia di sinistra potrebbe rivedersi Martin. "Andremo a Pisa a giocarci la partita con tre squalificati ma - ha sottolineato in conferenza stampa - dobbiamo maturare su questo perché abbiamo scombussolato la partita".