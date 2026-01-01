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Il Padova ritrova la sua Curva: "Il nostro nuovo muro". Si colma un vuoto durato 30 anni

Il Padova ritrova la sua Curva: "Il nostro nuovo muro". Si colma un vuoto durato 30 anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19Serie B
Alessandra Stefanelli

Pochi giorni fa ha riaperto la Curva dello Stadio Euganeo del Padova dopo uno stop di oltre 30 anni. Oggi contro l’Empoli, il Padova ha potuto godere del sostegno anche del suo tifo più caldo. Si è chiuso “un vuoto durato tre decenni”, come lo ha definito un post degli Ultras Padova. i giocatori oggi hanno esultato così: “Il nostro nuovo muro”.

Ecco le immagini della squadra sotto la Curva:

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