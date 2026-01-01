Il Padova ritrova la sua Curva: "Il nostro nuovo muro". Si colma un vuoto durato 30 anni
TUTTO mercato WEB
Pochi giorni fa ha riaperto la Curva dello Stadio Euganeo del Padova dopo uno stop di oltre 30 anni. Oggi contro l’Empoli, il Padova ha potuto godere del sostegno anche del suo tifo più caldo. Si è chiuso “un vuoto durato tre decenni”, come lo ha definito un post degli Ultras Padova. i giocatori oggi hanno esultato così: “Il nostro nuovo muro”.
Ecco le immagini della squadra sotto la Curva:
Altre notizie Serie B
Primo piano
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Serie A
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"