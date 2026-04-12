Bruno Petkovic frena il Galatasaray: 1-1 col Kocaelispor, Fenerbahce a due punti
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Un altro passo falso, stavolta in casa, e ora il primato è davvero a rischio. La ventinovesima giornata della Super Lig turca si chiude con una grande sorpresa: il Kocaelispor strappa un punto in casa della capolista Galatasaray e ora il Fenerbahce è a soli due punti dalla vetta.
Non basta il gol di Sane agli uomini di Okan Buruk: nella ripresa è Bruno Petkovic - altra vecchia conoscenza del calcio italiano - a trovare l'1-1 definitivo.
La classifica aggiornata
Galatasaray 68
Fenerbahce 66
Trabzonspor 64
Besiktas 55
Basaksehir 47
Goztepe 47
Samsunspor 36
Kocaelispor 35
Konyaspor 34
Gaziantep 34
Alanyaspor 33
Rizespor 33
Kasimpasa 28
Antalyaspor 28
Genclerbirligi 25
Kayserispor 23
Eyupspor 22
Karagumruk 20
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