Bologna, il rinnovo di Orsolini è un tema: parti in contatto per trovare la soluzione migliore

Riccardo Orsolini e il Bologna andranno avanti insieme? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tanti negli ultimi giorni e negli ultimi mesi, soprattutto perché il rendimento dell'esterno è calato e la scadenza del suo contratto resta per il momento giugno 2027. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo procede lentamente, ma comunque fa registrare passi in avanti, con le parti che si sentono frequentemente.

La volontà comune è quella di continuare insieme, anche se i rossoblù sarebbero disposti ad accettare un suo addio per una nuova esperienza in Premier League, ne LaLiga, in Bundesliga o in Ligue 1, non di certo in Italia, dove non contemplano il fatto di vederlo con un'altra maglia. Il tetto massimo a livello di ingaggio che possono offrire a Casteldebole è di 2 milioni di euro annui, ma è normale che il calciatore e il suo agente facciano il proprio interesse.

A piccoli passi verso un'intesa che, qualora dovesse arrivare, si presume che venga ufficializzata prima dell'estate, altrimenti il Bologna potrebbe pensare anche di cederlo per non perderlo a zero. Con Orsolini però mai dire mai, l'ultimo rinnovo lo firmò a 3 mesi dalla scadenza.