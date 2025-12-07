TMW Bologna, per la difesa occhi su David Ricardo del Botafogo: c'è l'offerta per il centrale

Fra campo ma anche mercato. Manca poco meno di un mese all'inizio delle trattative invernali e i club sono già al lavoro per intavolare i primi discorsi con gli addetti ai lavori per rinforzare i rispettivi organici. Il Bologna per esempio è alla ricerca di un difensore centrale mancino e sicuramente a gennaio potrebbe arrivare questo rinforzo per Vincenzo Italiano. L'obiettivo è rinforzare il pacchetto arretrato per arrivare pronti alla seconda parte di stagione con il triplo impegno (campionato, Coppa Italia ed Europa League) da onorare.

C'è l'offerta per David Ricardo

E per la retroguardia uno dei nomi che potrebbero fare il caso della formazione felisnea è David Ricardo, brasiliano classe 2002 di proprietà del Botafogo. Gli emiliani hanno posato gli occhi sul calciatore carioca e hanno avanzato anche la prima offerta da sei milioni di euro più bonus. Sul giocatore però ci sono anche le attenzione dalla Spagna con il Valencia interessato.

Le statistiche della stagione in corso

Giocatore molto duttile, Ricardo può ricoprire due ruoli in difesa. Oltre quello di centrale può anche giocare da terzino e nella stagione in corso, fra le varie competizioni ha collezionato 29 gettoni realizzando anche un gol e un assist per un totale di 2370 minuti disputati.