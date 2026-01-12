Bologna, per la difesa torna di moda Helland: il centrale del Brann piace ai rossoblù

Il Bologna ha bisogno di un difensore centrale e ormai questa è cosa nota. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Vincenzo Italiano desidera quanto prima un rinforzo per il reparto arretrato e nelle ultime ore, oltre al nome di Freytes, è tornato d'attualità quello di Eivind Helland, centrale di proprietà del Brann che ha già affrontato i rossoblù in Europa League.

Il difensore classe 2005 e alto 196 centimetri in carriera vanta 63 presenze e un gol con il Brann, 46 apparizioni e 3 centri con la seconda squadra dei norvegesi e 5 sfide e una rete con il Fyllingsdalen. Inoltre è sceso una volta in campo con la Norvegia, 10 con l'Under 21, segnando un gol, una con l'Under 20, 8 con l'Under 19 e 8 con l'Under 19. Il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2026.