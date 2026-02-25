Vanoli: "In Italia sottovalutiamo altri campionati. Sbagliato definire salmonari quelli del Bodo/Glimt"

"Io penso che stiamo sottovalutando il calcio internazionale e certi campionati esteri”. Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, parla così all’indomani dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League a opera del Bodo/Glimt. I viola affronteranno lo Jagiellonia, forti del 3-0 conquistato in Polonia all’andata, ma l’ex laterale non vuole prendere la sfida sotto gamba: “Adesso il calcio è aperto in tutto il mondo ed è in continua evoluzione. Poi noi abbiamo una storia e un campionato che, anche se non è più di un certo livello, resta molto difficile perché i tecnici sono tutti molto preparati. però si stanno aprendo tanti campionati che mi hanno sorpreso.

A volte c'è ignoranza nel sottovalutare. Definire il Bodo salmonari è sbagliato. Lo Jagiellonia non avrà un tipo di qualità, ma hanno tanta organizzazione. La Premier l'hanno fatta migliorare gli allenatori, tecnici come Guardiola, Conte, Klopp, hanno dato benefici anche alla Nazionale. Per me le partite internazionali sono esperienze bellissime, che fanno crescere. Domani sarà una gara che farà crescere".

Cosa le è piaciuto dello Jagiellonia?

"Mi piace come giocano i nostri avversari, pressano bene. Vedendoli mi ha dato spunti innovativi. A me il calcio internazionale fa capire le innovazioni del calcio. All'andata abbiamo fatto una grande partita di attenzione sfruttando i momenti che ci hanno lasciato. Ma sono organizzati, hanno tecnica e con un allenatore interessante".

La conferenza stampa di Vanoli.