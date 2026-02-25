Fiorentina, Vanoli: "Serve vincere ma pure risparmiare energie. La A al momento ha la priorità"

In casa Fiorentina è giornata di vigilia per la sfida allo Jagiellonia, gara di ritorno del playoff di Conference League. Al Franchi, domani alle 18:45, si riparte dallo 0-3 maturato una settimana fa in Polonia. Queste le parole del tecnico viola Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport: "E' un esame importante. Il focus sta nell'affrontare una partita in cui veniamo da una grande vittoria, provando a vincere ma provando anche a risparmiare anche energie verso un campionato che, è inutile nascondersi, in questo momento ha la priorità".

Ci sarà una formazione simile all'andata?

"Più giochi, meglio è, soprattutto quando hai un gruppo che ha bisogno di crescere. La partita è la miglior medicina in tal senso. La Conference dev'essere un qualcosa di bello che fa crescere. Chi scenderà in campo lo dovrà fare nel migliore dei modi, sapendo che non dobbiamo calare l'attenzione contro una squadra che già all'andata ci ha fatto vedere cose interessanti. Il focus sta nella mentalità".

Sente la responsabilità per il calcio italiano?

"La responsabilità sul calcio italiano no, mi sento la responsabilità nel portare avanti la Fiorentina e nel far capire a questi ragazzi che non va sottovalutato nessun avversario perché il mondo del calcio sta crescendo. A volte si sottovaluta ciò che sta succedendo fuori".

A che punto siete del percorso?

"Stiamo crescendo, lo avevo detto che avremmo sofferto fino alla fine. Adesso sitiamo facendo dei miglioramenti nel capire come affrontare le partite quando sei in fondo alla classifica. Ci stiamo arrivando. La vittoria del Pisa è stata una vittoria importante per questo aspetto, per la classifica e per i tifosi. Fino alla fine servirà lottare per salvarsi".