Stasera Atalanta-Borussia Dortmund, i convocati di Palladino: out Raspadori e De Ketelaere
Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Borussia Dortmund, gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League 2025/26 in programma alle ore 18.45 allo Stadio di Bergamo:
Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rossi Francesco (31), Sportiello Marco (57).
Difensori: Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Djimsiti Berat (19), Hien Isak (4), Kolasinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Scalvini Giorgio (42), Zappacosta Davide (77).
Centrocampisti: de Roon Marten (15), Ederson (13), Musah Yunus (6), Samardzic Lazar (10), Zalewski Nicola (59), Pasalic Mario (8).
Attaccanti: Krstovic Nikola (90), Scamacca Gianluca (9),Sulemana Kamaldeen (7),Vavassori Dominic (45).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
