Stasera Juventus-Galatasaray, i convocati di Spalletti: Bremer e Yildiz hanno recuperato
TUTTO mercato WEB
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Galatasaray, ritorno del playoff di Champions League che si giocherà allo Stadium dopo il 5-2 per i turchi di Istanbul. Presenti sia Gleison Bremer che Kenan Yildiz, mentre restano fuori gli infortunati Holm, Milik e Vlahovic. Questa la lista:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Gil Puche, Rizzo
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David
