Bologna-Sassuolo 1-1, le pagelle: Fabbian e Muharemovic in gol. Matic, quanta qualità

Risultato finale: Bologna-Sassuolo 1-1

BOLOGNA

Ravaglia 5 - Risponde presente al primo tentativo del match, deviando una girata di Pinamonti. Si supera poco dopo sempre sull'attaccante, lanciato a rete. Nella ripresa, però, l'errore in uscita sull'angolo è pesante e spalanca le porte alla rimonta del Sassuolo.

Zortea 6,5 - Le sue proiezioni offensive sembrano essere sempre un pericolo costante. Spinge anche nella ripresa e sembra avere una marcia in più, come in occasione dell'assist.

Lucumì 5,5 - Rischia in un tentativo di alleggerimento nel primo tempo e ripete una seconda leggerezza nella ripresa.

Vitik 6,5 - Il suo anticipo su Konè stava per spaccare in due la partita. Meglio del suo compagno.

Miranda 6 - Si vede poco in zona offensiva, ma è ordinato nella copertura degli spazi. Prova a crossare rendendosi pericoloso ma non trova i compagni in area.

Moro 6 - Il primo tempo del centrocampista non è senza macchie: diversi gli errori in fase di palleggio. Migliora nella ripresa, anche grazie alla fascia ereditata da Orsolini che lo responsabilizza.

Pobega 6,5 - La sua posizione è ibrida e consente ai suoi una sorta di difesa a tre per limitare i contropiede avversari, in fase di non possesso.

Orsolini 5,5 - Non particolarmente ispirato nei primi quarantacinque minuti, spreca un assist di Vitik. Dal 70' Dominguez 5,5 - Il talento argentino sembra una copia sbiadita del giocatore visto lo scorso anno.

Fabbian 7 - Sblocca il match alla prima incursione in area di rigore nella ripresa e firma il suo primo gol in campionato. Dal 70' Immobile 5,5 - Ha due buone occasioni ma non le sfrutta: non è ancora in condizione, lontano dai fasti mostrati in passato.

Rowe 6 - In pieno periodo natalizio, diventa una serie di lucine da mettere sull'albero: si accende in modo alternato e regala l'impressione di poter fare la differenza, come in occasione del contropiede non finalizzato da Dallinga. Dall'85' Odgaard sv

Dallinga 6 - Partita in chiaroscuro per l'olandese, autore dell'unica occasione firmata dai rossoblù nel primo tempo. Dal 70' Castro 5,5 - Non risulta decisivo il suo ingresso in campo.

Vincenzo Italiano 6 - Rimettersi in piedi dopo la finale di Supercoppa non era semplice. Indovina la mossa Fabbian, meno quella del doppio centravanti nella ripresa con Castro e Immobile non al centro della manovra. Un piccolo passo avanti in classifica.

SASSUOLO

Muric 6 - Bravo tra i pali, la sua deviazione è utile a Idzes, insieme a Candè, per deviare sulla linea di porta. Non può nulla sul gol.

Walukiewicz 6 - Rowe è un cliente scomodo, ma lo limita al meglio soprattutto sfruttando il fisico.

Muharemovic 7 - Altra partita di intensità per il centrale, fiore all'occhiello delle big di Serie A. Non sarà semplice trattenerlo, anche dopo il gol realizzato su calcio da fermo.

Idzes 6,5 - Complice con Candè di un salvataggio sulla linea di porta, firma una partita comunque su alti livelli.

Candè 6 - Riflessi pronti sulla linea di porta per evitare il gol ai suoi. Ammonito nel primo tempo, non si fa condizionare e limita come può Orsolini. Esce dopo un'ora. Dal 60' Doig 6 - Entra per dare una mano alla manovra offensiva dei suoi.

Thorstvedt 5,5 - Non è particolarmente brillante nei primi quarantacinque minuti. Sul finale di tempo, accusa un problema di natura muscolare.

Matic 7,5 - Corre, macina chilometri ed è fondamentale nel dettare i tempi, sia in fase di possesso, sia in quella di non possesso. Il migliore in campo per distacco.

Konè 5,5 - Rischia, tanto, sul pallone perso a causa della pressione di Vitik. Diverse, però, le iniziative in zona offensiva.

Volpato 6 - Rischia di sbloccare l'incontro nel primo tempo con un tiro che sfiora il palo. Cala, per stanchezza, nella ripresa. Dal 71' Fadera 5 - Ha una clamorosa occasione per portare avanti i suoi, ma la spreca. Sbaglia in copertura e rimedia un giallo evitabile: non il miglior ingresso visto quest'oggi.

Pinamonti 6 - Ingaggia un duello personale con Ravaglia: si fa ipnotizzare dal portiere e non sfrutta un errore di Lucumì. Lotta comunque come può.

Laurientè 6 - Non sfrutta le sue qualità per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Suo però l'assist da calcio d'angolo.

Fabio Grosso 6,5 - Trova un punto d'oro, vista come si era messa la gara. Bravo a leggere l'inerzia del match e a non far scomporre la linea di metà campo, fondamentale per non uscire con le ossa rotte.