Bologna sotto con l'Inter, ma c'è una buona notizia per Italiano: si rivede Freuler dopo 2 mesi
Brutta serata per il Bologna, sotto di tre gol sul campo dell’Inter a dieci dal novantesimo. Per l’allenatore dei rossoblù Italiano, però, c’è almeno una buona notizia e questa risiede nel rientro in campo di Remo Freuler (33 anni). Il veterano del centrocampo torna in una partita ufficiale a poco più di due mesi di distanza dalla frattura alla clavicola rimediata sul campo del Parma nella vittoria del 2 novembre scorso.
