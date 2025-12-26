Bologna, Freuler è recuperato: le ultime sugli infortunati in vista del Sassuolo

Il Bologna prepara la gara in programma domenica pomeriggio contro il Sassuolo. La squadra di Vincenzo Italiano in data odierna ha volto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete e la buona notizia per il tecnico è rappresentata dal fatto che Remo Freuler ha lavorato col gruppo.

Lo svizzero è pronto dunque a rientrare, almeno fra i convocati, contro i neroverdi. Allenamento differenziato in campo invece per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale, che rimangono indisponibili. A riposo Federico Bernardeschi, appena operato.

Ricordiamo che Bernardeschi è stato sottoposto ad un intervento chiurgico nella giornata del 23 dicembre presso l’ospedale di Sassuolo, precisamente alla clavicola sinistra, operazione effettuata da parte dell’equipe del prof. Porcellini. L'intervento è perfettamente riuscito e i tempi di recupero per rivedere in campo l'ex esterno di Juventus e FIorentina sono di circa 6 settimane.

I felsinei sono reduci dal sogno sfiorato di centrare un altro trofeo dopo la storica Coppa Italia della passata stagione, ma ad avere la meglio in finale di Supercoppa Italiana è stato il Napoli di Antonio Conte. In campionato ad ogni modo la squadra di Italiano riparte dall'attuale sesto posto, nonostante una gara giocata in meno (contro il Verona) e 25 punti raccolti fino a qui.