Fiorentina, buone notizie per Vanoli: Fazzini è tornato a lavorare con il gruppo

Buone notizie per la Fiorentina e Paolo Vanoli. Dopo la fondamentale vittoria di ieri con la Cremonese arrivata grazie al gol nel recupero di Moise Kean, la squadra gigliata si è ritrovata questa mattina al Viola Park. Seduta di scarico per i giocatori impegnati ieri al Franchi, mentre chi non è sceso in campo ha lavorato a pieno regime. Come riporta Firenzeviola.it Jacopo Fazzini, assente nelle ultime settimane per un problema alla caviglia, ha lavorato regolarmente con il gruppo.

Il centrocampista dovrebbe, dunque, tornare a disposizione per la gara di campionato in programma mercoledì sera contro la Lazio all'Olimpico.