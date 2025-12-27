Bologna, Vitík si scalda: contro il Sassuolo può essere la sua domenica della rinascita

L’emergenza difensiva apre una porta che Martin Vitík, forse, aspettava solo di essere riaperta. Domani alle 18, al Dall’Ara, il Bologna ospita il Sassuolo e Vincenzo Italiano si trova con le scelte quasi obbligate nel cuore della retroguardia: Heggem è squalificato, Casale non è disponibile. Restano così poche pedine da affiancare a Jhon Lucumí.

In realtà le opzioni sono due. Da una parte la soluzione d’emergenza già vista a Vigo, con Lykogiannis adattato centrale; dall’altra la scelta più naturale, quella che porta dritta a Martin Vitík. E, a oggi, tutto sembra condurre proprio verso il difensore ceco.

Il campo, Vitík, non lo vede da tempo. L’ultima apparizione risale al 27 novembre, venti minuti contro il Salisburgo; una gara da titolare, invece, manca addirittura dalla fine di ottobre. In mezzo, un periodo complicato, segnato da una lesione all’adduttore destro accusata a inizio dicembre e da un recupero che ha richiesto più prudenza del previsto. Non a caso, pur salendo sull’aereo per l’Arabia Saudita, il classe 2003 non è mai sceso in campo né contro l’Inter né contro il Napoli in Supercoppa: segnali chiari di come il suo rientro non fosse ancora completo.

Ora però il calendario e le circostanze sembrano allinearsi. L’emergenza chiama, e Vitík è pronto a rispondere. Al massimo della condizione o meno, tutto lascia pensare che possa essere lui a rientrare nella mischia dal primo minuto. L’ultimo precedente da titolare al fianco di Lucumí risale al Bologna-Torino del 29 ottobre, uno 0-0 in cui la difesa rossoblù fece pienamente il suo dovere.

La rifinitura di oggi sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi, ma le sensazioni vanno in una direzione precisa: Vitík è il candidato principale per completare la coppia centrale contro il Sassuolo. E per lui non sarebbe soltanto una scelta obbligata, ma anche un’opportunità enorme.

Dopo i primi mesi in rossoblù vissuti più in salita che in discesa, quella di domani può essere davvero la sua domenica della rinascita. L’occasione per lasciarsi alle spalle gli stop, le attese e le difficoltà e provare a scrivere, finalmente, una nuova stagione guardando con fiducia al futuro.