Udinese, un ritiro per voltare pagina: ma la squadra di Runjaic cerca anche continuità

Il group technical director Gianluca Nani è stato molto chiaro. Voltare pagina e pensare subito ai prossimi match di campionato. Questo il vero motivo del ritiro natalizio dell'Udinese che vuole immediatamente dimenticare la sconfitta subita in quel di Firenze. Un ko pesantemente condizionato dall'espulsione di Okoye dopo appena sette minuti con la squadra che si è sfaldata sotto i colpi degli uomini di Paolo Vanoli. Serrare i ranghi, ricompattare il gruppo e pensare solo ed esclusivamente a conquistare i tre punti contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Nani spegne la querelle Zaniolo-Okoye

Il dirigente bianconero ha poi spento sul nascere le voci che parlavano di tensioni fra Zaniolo e l'estremo difensore in quel di Firenze. "Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita - ha voluto precisare - c’era soltanto tanta delusione".

E gli uomini di Kosta Runjaic cercano anche stabilità in campo visto un andamento troppo altalenante nel corso della stagione. Un rendimento che vede vittorie e sconfitte equivalersi nei numeri. Sono sei le volte in cui i friulani hanno portato a casa l’intera posta in palio contro sette ko mentre i pareggi sono stati tre. E proprio nelle ultime cinque partite successi e battute d’arresto si sono alternate partendo dallo 0-3 casalingo contro il Bologna, al 2-0 ottenuto a Parma, all’1-2 interno contro il Genoa, alla vittoria al Bluenergy Stadium contro il Napoli e al 5-1 del "Franchi".