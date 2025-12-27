L'anno che verrà: quattro possibili recuperi per il 2026, il punto sull'infermeria del Cagliari

L'anno che verrà porterà tante buone notizie in casa Cagliari. I rossoblù di mister Pisacane, che oggi scenderanno in campo contro il Torino, devono fare i conti con tantissimi giocatori fermi ai box per infortunio. Il tecnico ha dovuto rinunciare a diverse pedine che con l'inizio del nuovo anno potrebbero piano piano tornare a rinforzare l'organico degli isolani.

Quattro recuperi con l'anno nuovo

Tanti i recuperi per mister Pisacane per l’anno che verrà. Il primo potrebbe essere Ze Pedro. La speranza è poterlo avere a disposizione nel mese di gennaio dopo l’operazione al ginocchio del novembre scorso. Stesso discorso per Folorunsho. Il fantasista si è infortunato contro il Pisa subito dopo aver segnato e potrebbe rientrare o per il match contro la Fiorentina oppure per quello contro il Verona di inizio febbraio. Nessun problema invece per Mina e Rodriguez che, out per una forma influenzale, saranno recuperati per la partita contro il Milan del 2 gennaio.

Belotti in campo in primavera

I due infortunati di lungo corso sono Mattia Felici e Andrea Belotti. Per quanto riguarda l’esterno rossoblù, infortunatosi nella gara di Coppa Italia contro il Napoli, ha finito anticipatamente la propria stagione mentre per quanto riguarda il centravanti la speranza è di rivederlo in campo per le ultime giornate del campionato. Il Gallo è fermo per una lesione del legamento crociato e verosimilmente ad aprile potrebbe essere a disposizione.