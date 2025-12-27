Bologna, per gennaio l'obiettivo è un centrale (magari mancino). Monitorati 3 profili in Brasile

Il Bologna sta valutando con grande interesse l’innesto di un nuovo difensore centrale e, nelle ultime settimane, scrive il Corriere dello Sport, le preferenze della dirigenza rossoblù sembrano essersi spostate in Sud America. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio vogliono mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un rinforzo il prima possibile alla riapertura del mercato, e alcune piste europee sono già state accantonate, come quella che portava a Kempf del Como.

Se inizialmente erano circolati nomi come Otavio del Paris FC, Leysen dell’Union Saint-Gilloise o Disasi del Chelsea, oggi i riflettori sono puntati soprattutto su tre giocatori che militano in Brasile, pur non essendo brasiliani. Si tratta dell’argentino Juan Pablo Freytes del Fluminense, del paraguaiano Alexis Duarte del Santos e del venezuelano Nahuel Ferraresi del San Paolo, classe ’98 e in possesso anche del passaporto italiano. Tra i tre, Freytes sembra partire in vantaggio: mancino naturale, seguito dal Bologna già ai tempi del Newell’s Old Boys, risponde perfettamente all’esigenza di inserire in rosa un centrale di piede sinistro. Duarte e Ferraresi restano comunque alternative concrete, qualora la trattativa con il Fluminense non dovesse andare a buon fine.

Da Casteldebole filtra il massimo riserbo, sia sugli obiettivi in entrata sia sulle possibili uscite. In questo senso, qualche interesse è arrivato per Nicolò Casale. Molto dipenderà dalla sua volontà: in caso di addio, il Bologna punterebbe su un giovane da far crescere gradualmente, anche partendo come quinto centrale