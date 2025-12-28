Bologna, Vitik: "Italiano ci chiede non solo di difendere bene, ma anche di giocare la palla"
Martin Vitik, difensore del Bologna, ha presentato così a Sky Sport la gara odierna col Sassuolo: "Il mister ci chiede non solo di difendere bene, ma anche di giocare la palla. Oggi sarà una partita difficile, ma abbiamo le qualità per farcela".
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga. Allenatore: Italiano.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Candé, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.
