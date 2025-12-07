Live TMW Bologna, Zortea: "Mi trovo bene da terzino. Potevamo evitare il gol"

20.08 - Il Bologna reagisce alla sconfitta contro la Cremonese pareggiando 1-1 all'Olimpico contro la Lazio grazie alla rete di Odgaard che impatta il vantaggio firmato da Isaksen. Tra pochi minuti il calciatore rossoblu Nadir Zortea interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

20.52 - È iniziata la conferenza stampa di Nadir Zortea

A che punto è il tuo ambientamento a Bologna? Cosa vi lascia questo pareggio?

"Il mio ambientamento procede bene, il ruolo mi piace e c'è molto da lavorare in fase difensiva. Ho una prospettiva diversa del campo, gioco in maniera diversa e cambia tutto. Sono in continuo studio e miglioramento, questa partita la dovrò riguardare per giudicare quello che ho fatto, ma mi sento più sicuro e a mio agio nella linea difensiva. Oggi è stata una partita equilibrata con grande ritmo nel primo tempo, potevamo stare più attenti ed evitare il gol in inferiorità numerica. Nel secondo tempo abbiamo palleggiato meglio, ci è mancata qualità in superiorità numerica. Un punto a testa penso sia giusto".

Come vi aiuta Vincenzo Italiano nella gestione dei tanti impegni?

"Abbiamo tanti impegni, ma il mister ci fa ruotare e quindi mette in campo sempre gente fresca. Giocare in Europa però ti dà un ritmo che alza il livello di tutti quanti anche in campionato e ci fa solo che bene".

20.55 - È terminata la conferenza stampa di Nadir Zortea.