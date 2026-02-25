TMW Radio Braglia: "Bodo superiore all'Inter. La Juve può farcela"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Inter, un ko che può avere ripercussioni in campionato?

"Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco".

Cosa aggiunge?

"Da uomo di campo dico che l'Inter di quest'anno ha due squadre. Per cui il discorso per cui non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader. Quando vengono meno certi elementi di questo tipo, si soffre. Paghiamo l'assenza a livello internazionale di giocatori che hanno esperienze di questo tipo. Guardavo il Bodo e mi sembrava di vedere tecnicamente il Como".

Falcone, Caprile e Carnesecchi: chi preferisce?

"Carnesecchi. E' un portiere di prospettiva, credo che tra i tre, senza tralasciare gli altri, per una grande squadra scelgo Carnesecchi. E' quello più pronto, anche perché ha esperienza europea":

L'Atalanta può farcela contro il Borussia?

"Serve la partita perfetta. E' difficile farla, hai un avversario di tutto rispetto. Poi il calcio è imprevedibile. Ha più possibilità la Juve di ribaltarla. Una sorta di canto del cigno. Almeno per andare ai supplementari la forza ce l'ha".

Rischierebbe Yildiz?

"E' una partita che può darti uno spunto positivo per la sfida con la Roma. Se passa, può riprendersi come autostima anche in vista del campionato".

Milan, che ne pensa di Jashari insieme a Modric in mezzo al campo?

"Sì, è un giocatore di qualità. ha bisogno di continuità, il fatto di doverlo mettere in campo è dettato dal fatto che ha bisogno di minuti per esprimersi al meglio".