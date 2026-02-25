Bologna, Italiano: "Castro e Bernardeschi, si sono accesi quelli di talento". Poi torna ancora su Zaniolo

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Brann, ritorno del playoff di Europa League dopo il successo per 1-0 all'andata:

Il successo del Bodo/Glim sull'Inter e quello precedente della Norvegia sull'Italia dicono che serve prudenza...

"Vanno rispettati al massimo, è un calcio che sta crescendo, basta vedere club e Nazionale ma anche i giocatori che ci sono in giro per l'Europa. All'andata baiamo fatto bene ma bisogna continuare domani perché loro ci metteranno in difficoltà e dovremo controbattere per riuscire a fargli male".

Come è cresciuto difensivamente il suo Bologna?

"E' cresciuta l'attenzione, la voglia di concedere meno, l'attenzione nella fase di non possesso, così come la solidità. Nei momenti di difficoltà serve trovare soluzioni, ne abbiamo parlato coi ragazzi e cercato di mettere qualcosina in più, togliendo qualche pallone pericoloso di troppo anche quando andavamo ad attaccare".

Cosa significherebbe per l'entusiasmo battere il Brann?

"Vogliamo passare il turno perché ci teniamo tantissimo a continuare il nostro percorso. Sappiamo che se dovessimo superare questo scoglio troveremmo squadre di grandissimo blasone. Ora concentriamoci su domani, poi ci sarà il campionato dove abbiamo fatto 6 punti importanti per la nostra classifica, è cresciuta anche l'autostima e la consapevolezza dei ragazzi".

Castro e Bernardeschi si trovano bene sul campo…

"Le partite le stappano i giocatori di qualità. Nelle ultime Castro ha trovato giocate decisive, Berna finalmente è stato decisivo. Se si vogliono vincere le partite si devono accendere i ragazzi che hanno talento. Purtroppo abbiamo perso Miranda che stava crescendo. Per il resto serve migliorare l'intesa da parte di tutti. Lavorando con l'aiuto delle vittorie tutto cresce, per questo mi auguro che così sia anche domani".

Al termine della stagione sarà contento se?

"L'obiettivo iniziale era andare avanti fino a marzo-aprile essendo dentro tutte le competizioni. Una come la Coppa Italia l'abbiamo persa, in Europa ci siamo. In campionato abbiamo reagito, ora vediamo dove potremo essere al termine".

Il siparietto con Zaniolo?

"Mi era dispiaciuto, pensavo non avesse niente e invece aveva il sangue al naso. In primis volevo dirgli che i calciatori del Bologna non sono cattivi. Poi ho stima del calciatore perché è forte, è un patrimonio del calcio italiano ed è venuto bene fuori dagli infortuni. La mia è stima, ma anche una parola di conforto per un ragazzo che secondo me può ancora mostrare le qualità che ha".