Il tifo organizzato non ci sarà, ma il Dortmund avrà comunque i suoi tifosi: pullman arrivati allo stadio
Sono arrivati alla New Balance Arena in questi minuti, i tifosi del Borussia Dortmund che questa sera seguiranno dal vivo la sfida contro l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League dopo il successo giallonero per 2-0 nell'andata del Signal Iduna Park.
Nei pressi dell'impianto bergamasco, in una situazione di assoluta tranquillità, sono arrivati 5 pullman con all'interno i sostenitori tedeschi. Il tutto, ricordiamo, nonostante il no alla trasferta da parte dei gruppi organizzati della Sudtribune, il famoso Muro Giallo.
