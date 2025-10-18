Bonny decide Roma-Inter: "C'è un vero spirito di squadra. Io e Pio dobbiamo imparare tanto"
Ange-Yoan Bonny è il giocatore che ha deciso la sfida contro la Roma dopo sei minuti di gioco. Il francese è già a quota tre reti in campionato. Ecco le sue parole a caldo al termine della partita: "Abbiamo lavorato di squadra, un vero spirito di squadra e siamo contenti. Tre punti importantissimi. io e Pio dobbiamo imparare tanto e proseguire così".
