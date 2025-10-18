Inter, Bonny è on fire: per la seconda partita di fila il francese è MVP
Ange-Yoan Bonny è il "Panini player of the match" di Roma-Inter. Il francese ha segnato il gol decisivo all'Olimpico dopo 6'. Si tratta del secondo riconoscimento consecutivo, dopo quello ottenuto per la prestazione contro la Cremonese.
Di seguito la pagella di Tuttomercatoweb (voto 7): "Thuram fuori? No problem, c'è Bonny. Per lunghi tratti della partita sembra di vedere Marcus, per straripanza e velocità. La sblocca dopo 6' completando un capolavoro di gioco verticale. Dà anche l'impressione di divertirsi in campo. Siamo già a tre reti e altrettanti assist in campionato e parliamo di un impiego part-time".
