La carica di Bonny: "Siamo l'Inter, dobbiamo arrivare in fondo a tutto"
L'Inter sbanca l'Olimpico: un gol di Bonny permette ai nerazzurri di stendere la Roma e di agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Inter TV proprio l'attaccante nerazzurro.
Come ti senti dopo questa vittoria?
Mi sento bene, ma ringrazio il mister e i compagni è merito loro
Ti piace giocare con gente come Lautaro, Thuram ed Esposito?
Avere compagni così forti è uno stimolo, imparo cose da ognuno di loro. Questo è bello, sì.
Vi siete dati un obiettivo?
"Siamo l'Inter, dobbiamo andare in fondo a tutto. Speriamo di andare in fondo a tutto".
CLASSIFICA:
1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
