Bonny: "La Champions è difficile. All'Inter con Chivu siamo tutti 'confermati'"

Ange-Yoan Bonny è l'uomo del momento in casa Inter, ma Cristian Chivu preferisce tenerlo a riposo per la partita di sabato contro il Napoli. L'attaccante francese ha comunque parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club qualche minuto prima della sfida contro il Saint-Gilloise, valida per la 3^ giornata della League Phase di Champions: "Non c'è una gara facile, oggi tra l’altro giochiamo in Champions che è una competizione difficile e di livello. Oggi come ogni partita giocheremo al cento per cento, per vincere e fare punti".

Per Chivu non ci sono titolari nella vostra squadra. Quanto cambia la vostra mentalità sapendo questo?

"Siamo tutti ‘confermati’ e siamo tutti sempre pronti ad aiutare la squadra e penso sia bello avere un gruppo con questa qualità, pronto a dare sempre il massimo per i compagni".

Le formazioni ufficiali

Saint-Gilloise (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang. A disposizione: Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Rodriguez, Schoofs, Giger, Boufal, Sykes, Patris, Florucz. Allenatore: David Hubert.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.