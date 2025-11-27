TMW Borozan dà consigli per gli acquisti: "Happonen del Bologna diventerà un top"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto in esclusiva il noto agente Vlado Borozan, che tra i suoi assistiti ha il tecnico dell'AEK Atene Marko Nikolic, il quale sfiderà questa sera la Fiorentina in Conference League.

Ci racconta Marko Nikolic?

"Visto il suo palmares considero Nikolic una certezza. Allena ormai da 20 anni a grandi livelli e secondo me è già stato attenzionato dal calcio italiano, perché è un leader moderno che ti fa vincere le partite. Inoltre è un uomo che si fa ben volere da tutti, ovunque è stato. Uno così deve per forza attirare le attenzioni dei club e il calcio italiano avrebbe bisogno delle idee di un tecnico del genere. E' un vincente".

Si spiega questo inizio della Fiorentina, ultima in classifica in A?

"Non riesco a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Per me Pioli è un tecnico di altissimo livello, ben voluto dalla piazza e che aveva anche il tempo di costruire una squadra a suo desiderio. Sinceramente è inspiegabile il vortice di negatività che ha colpito la Fiorentina. Tutto l'ambiente è sconvolto, sta camminando al buio con tentativi di rimettere le cose a posto. La Fiorentina è come un malato che nessuno riesce a capire quale malattia abbia. Intanto il tempo passa, ogni partita diventa quella della vita, e io posso solo augurare alla Fiorentina di tornare ad avere una mentalità ed un'energia diversa. Spero che presto accasa, magari non stasera…".

Qual è un talento emergente che vuole consigliare ai club?

"E' uno che già è in Italia: si tratta di Ukko Happonen, portiere classe 2007 del Bologna. E' un ragazzo arrivato tre anni fa che avrà un futuro da top davanti a sé. E conferma il grande lavoro che sta facendo il Bologna, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile".

