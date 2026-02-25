Live TMW Borussia Dortmund, Kovac: "Complimenti all'Atalanta. Eliminazione meritata"

20:40 – Niko Kovač, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

21:41 - Comincia la conferenza stampa di mister Kovac esordendo così: "Voglio fare i miei complimenti all'Atalanta. Hanno giocato come noi all'andata e purtroppo non siamo riusciti ad esprimerci come gioco al di là del goal. Sicuramente è stata una gara in salita dove abbiamo commesso tantissimi errori: in Champions League questi errori li paghi".

Come mai è mancato carattere?

"Ieri dissi che erano 50 e 50 di possibilità. Dovevamo dare più intensità e forza: non siamo stati all'altezza della situazione. Potevamo fare di più".

Come si spiega questa sconfitta?

"Questo è il calcio dove dobbiamo migliorare. Il Borussia doveva battagliare molto di più: serviva necessariamente più intensità. Purtroppo non è bastato e ovviamente impareremo".

Cambierebbe qualcosa della formazione?

"Emre Can è stato schierato nonostante le sue condizioni perché portava molta esperienza, oltre alla sua fisicità dove poteva dare più garanzie".

Cosa è successo nelle espulsioni?

"Bisognerebbe chiedere all'arbitro di queste due espulsioni, considerando che hanno espulso anche un loro giocatore".

Cosa ne pensa delle prestazioni di Kobel?

"Sbagliare può capitare e purtroppo si pagano diversi errori: così come tutta la squadra. Imparareremo".

Era rigore?

"Non lo so. Il punto di domanda è quanto Krstovic abbassa la testa. Possiamo stare qui a discutere, ma ora non ha alcun senso. Dobbiamo accettare questa decisione".

Secondo lei è una questione di qualità rispetto alla Bundesliga?

"No, perché in Champions c'è sempre grande qualità: non ti è concesso di sbagliare e devi essere bravo a reagire e affrontare le gare con l'intensità giusta. Purtroppo abbiamo preso troppi goal, e dobbiamo migliorare".

21:49 - Termina la conferenza stampa di Kovac