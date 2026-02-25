Milan, serve un vero numero nove. Kean il favorito, sul piatto anche il gioiello Camarda

Il Milan ha bisogno di un numero 9 vero, di un centravanti capace di occupare l’area e trasformare in gol il volume di gioco prodotto. Il messaggio arrivato dal campo, anche nell’ultima sfida contro il Parma, è stato chiaro: ai rossoneri manca un riferimento offensivo stabile, un attaccante che finalizzi e faccia salire la squadra. È ciò che chiedono i tifosi e, secondo quanto filtra, anche Massimiliano Allegri.

Milan, serve un vero numero nove: Gimenez non è riuscito ad imporsi

Come evidenzia Tuttosport, dopo anni di tentativi poco convincenti o rinviati, il club non può più rimandare l’investimento su un bomber da 15-20 gol stagionali in campionato. Un profilo alla Giroud, possibilmente più giovane. La scorsa estate la dirigenza aveva sondato diversi nomi, passando da piste complicate ad alternative meno adatte, fino all’investimento importante per Nkunku, che però non è un centravanti puro. A gennaio 2025 era arrivato Santiago Gimenez, ma tra rendimento altalenante e problemi fisici non è riuscito a imporsi come riferimento offensivo.

Il Milan vuole un attaccante, spesi quasi 100 milioni senza trovare l'uomo giusto

Nel frattempo sono passati Origi, Jovic, Morata, Abraham, oltre agli stessi Gimenez, Nkunku e Füllkrug: quasi 100 milioni spesi senza trovare il terminale giusto. Ora la scelta non può essere sbagliata, soprattutto in vista di un possibile ritorno in Champions League, che garantirebbe introiti rilevanti da reinvestire sul mercato.

Il Milan vuole Moise Kean della Fiorentina: Camarda nella trattativa

A gennaio il Milan aveva provato a chiudere per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, ma l’operazione da circa 35 milioni è saltata per i problemi al ginocchio del francese. Oggi resta vivo il nome di Moise Kean: Allegri lo conosce bene e lo stima, ma la clausola da 62 milioni e la concorrenza della Premier complicano i piani. I rossoneri studiano eventuali contropartite, come il gioiellino Camarda, consapevoli che questa volta servirà puntare con decisione sul profilo giusto.