TMW Branimir Mlacic sceglie Fali Ramadani come nuovo agente. E va verso il no all'Inter

Branimir Mlacic probabilmente non giocherà all'Inter nel prossimo futuro. Perché il difensore croato non ha intenzione di fare un salto così ampio, dall'Hajduk al club vicecampione d'Europa, anche rimanendo per altri sei mesi in Croazia. L'idea è quella di cercare una società di livello medio alto - come il Como o il Lipsia - per poi essere lanciato verso il firmamento delle stelle europee, magari in un club di Premier League. L'idea è quella di ricalcare il percorso già fatto da Josko Gvardiol qualche anno fa, prima ceduto in Sassonia per 37 milioni e poi al City per circa 90, con uno stipendio altissimo e uno status che non dev'essere conquistato ulteriormente.

Oggi ci sono stati contatti fitti tra il padre del giocatore e l'Inter, con i nerazzurri che hanno deciso di accettare tutte le richieste di Mlacic senior. Peccato che l'idea sia stata sempre quella di avere uno step di crescita giusto dopo l'Hajduk, mentre l'Inter aveva una forbice troppo ampia. Tradotto: non sarebbe titolare e quindi meglio scegliere un club dalle aspettative più consone per un diciottenne.

E poi c'è il nuovo agente. Mlacic ha scelto Ramadani per i suoi interessi, un procuratore molto conosciuto in Inghilterra e che ha forti rapporti con club come il Chelsea. Può volere dire tutto come niente, ma nei prossimi giorni è probabile che ci sarà una nuova scelta, stavolta definitiva. E l'Inter sembra in secondo piano.