Brann-Bologna 0-1, le pagelle: Skorupski col voto di Castro, Orsolini come il tè all'intervallo
Brann-Bologna 0-1: risultato finale
Le pagelle del Bologna (di Giacomo Iacobellis)
Skorupski 7 - Salva il risultato con due interventi decisivi dopo una ventina di minuti di gioco, uno addirittura col volto. È una risposta tanto importante quanto la rete di Castro che decide la partita. Attento anche sulle conclusioni (per la verità non troppo pericolose) che gli arrivano nella ripresa.
Zortea 5,5 - Thorsteinsson gli crea qualche grattacapo sulla sua fascia e, anche in fase di possesso, sembra ancora molto lontano dall'esterno devastante ammirato a Cagliari. Lo dimostra il fatto che arriva sul fondo solamente una volta al 54'.
Vitik 6,5 - Il difensore ceco alza il muro, rendendo sterili i tentativi di Holm e contribuendo al clean sheet del suo Bologna. Gran bella risposta dinanzi all'infortunio di Heggem.
Lucumi 6,5 - Lucido nello sbrogliare situazioni pericolose nello stretto e fisico quando c'è da far sentire i centimetri agli attaccanti del Brann. Si perde Holm al 55', ma per sua fortuna l'avversario era in fuorigioco (e peraltro aveva fallito il tap-in sotto porta).
Miranda 6,5 - La corsia di sinistra con Cambiaghi funziona alla perfezione: uno spinge, l'altro copre, si scambiano costantemente compiti e posizioni. Bene anche nelle diagonali difensive.
Moro 6,5 - Quantità e qualità in mezzo al campo, dalla sua prestazione in Norvegia arriva un'altra bella conferma sulla sua affidabilità (Dal 73' Sohm 6 - Minuti utili per continuare il suo processo di inserimento nel Bologna).
Freuler 6,5 - È l'ago della bilancia sulla linea mediana del Bologna, e questa non è certo una novità. Vitale quando c'è da accendere o addormentare il gioco.
Bernardeschi 6,5 - L'azione del gol di Castro nasce da una sua intuizione e, oltre a questo, la sua prova alterna buone giocata sulla fascia a un prezioso lavoro sporco. Italiano lo toglie probabilmente solo perché ammonito (Dal 46' Orsolini 6,5 - Entra col piglio giusto e alza nettamente il tasso tecnico dell'incontro, rientrando per due volte col sinistro e mettendo in mezzo un cross al volo da applausi. La sua presenza in campo riscalda gli appassionati di calcio come il tè caldo all'intervallo: per questo il mezzo voto in più).
Ferguson 5,5 - Un pallone pesante perso dopo due minuti sulla trequarti e qualche altra imprecisione, per fortuna sua e del Bologna non determinante (Dal 73' Pobega 6 - Dà il suo contributo entrando con personalità nell'ultimo quarto d'ora del match).
Cambiaghi 6,5 - Italiano lo elogia nel pre-partita e lui risponde con un assist prezioso per il diagonale di Castro. Ma non solo, perché la sua partita questa sera è fatta anche di grande generosità in fase di non possesso. Nota lieta (Dall'87' Rowe s.v.).
Castro 7 - È proprio il suo primo gol nelle coppe europee a decidere l'incontro col Brann: il micidiale rasoterra dell'argentino conferma il suo ottimo momento di forma. Peccato per la gomitata alla tempia che lo costringe a uscire dolorante nella ripresa (Dal 46' Dallinga 6 - Si fa trovare pronto nonostante il problema alla caviglia annunciato da Italiano nel pre e, per poco, non beffa Dyngeland con un pallonetto sotto porta).
Vincenzo Italiano 6,5 - Il primo sorriso delle italiane ai playoff europei arriva proprio grazie al suo Bologna. L'avversario era quello che era, ma dopo lo 0-0 di novembre stavolta, insieme alla prestazione, è arrivato pure il risultato, ovvero l'unica cosa che contava. Vincente la scelta Castro titolare.
Le pagelle del Brann (di Andrea Carlino)
Dyngeland 6,5 - Una sola rete subita su diagonale preciso, mentre la lettura sulle conclusioni laterali e la gestione dell’area hanno mantenuto vivo il match fino al finale.
De Roeve 5,5 - Una corsia spesso sollecitata dalle transizioni avversarie ha richiesto continuità di duello che non è sempre arrivata, con qualche uscita in ritardo sulla ricezione tra le linee.
Pallesen 6 - Una conduzione difensiva ordinata ha retto l’urto quando il blocco si è abbassato, con coperture preventive utili a schermare Holm e le seconde palle avversarie.
Boakye 5,5 - Un giallo che ha condizionato aggressività e timing ha ridotto la qualità degli interventi, mentre la marcatura sull’azione del gol ha lasciato una finestra di tiro.
Soltvedt 5,5 - Una catena di sinistra discontinua ha prodotto pressione senza rifinitura, con un’incomprensione in uscita che ha spezzato un possesso promettente nella ripresa. Dal 78’ Dragsnes 6 - Una gestione più pulita del primo controllo ha dato ordine alla fascia, con un paio di combinazioni alte che hanno alzato il baricentro.
Ingason 6 - Un lavoro di raccordo che ha cercato spesso la ricezione sul lato debole ha creato una traccia per l’attacco dell’area, anche se una lettura sbagliata su rimbalzo ha spento una situazione utile. Dal 69’ Pedersen 6 - Un ingresso di equilibrio ha rinforzato la fase di non possesso, con falli tattici e coperture interne che hanno limitato ripartenze.
Sorensen 6 - Una regia di rottura ha garantito densità sulle seconde palle e qualche verticalizzazione immediata, mentre l’ultima giocata nel recupero non ha trovato profondità utile.
Myhre 6 - Una partita di ritmo ha sostenuto il pressing e la risalita, con inserimenti e traversoni da piazzato che hanno prodotto la chance più nitida del primo tempo.
Mathisen 5,5 - Un’ampiezza corretta senza continuità di uno contro uno ha reso prevedibile l’ultimo terzo, con pochi tagli alle spalle del terzino e poca presenza nel corridoio interno. Dal 78’ Finne 6 - Un impatto di movimento ha dato linee di passaggio più corte tra trequarti e area, anche se il tempo a disposizione ha ridotto le conclusioni.
Holm 5,5 - Un lavoro spalle alla porta complicato da marcature attente ha tolto pulizia ai controlli, mentre l’unica chiusura verso la porta è stata neutralizzata dalla lettura del centrale e dal blocco del portiere.
Thorsteinsson 6 - Una spinta costante in conduzione ha creato calci d’angolo e superiorità laterale, con qualche controllo tradito dal terreno che ha frenato l’azione in campo aperto. Dal 78’ Haaland 6 - Una presenza più fisica tra le linee ha favorito combinazioni alte, mentre l’ultimo pallone in area è stato anticipato con tempi perfetti dal centrale.
Freyr Alexandersson 6 - Un piano di partita basato su pressione e possesso ha prodotto volume e piazzati, mentre la rifinitura ha pagato l’assenza di un riferimento pulito dentro l’area contro una linea ben protetta. La qualificazione si deciderà al ritorno, ma servirà un altro Brann per passare il turno.