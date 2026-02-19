Brann-Bologna 0-1, le pagelle: Skorupski col voto di Castro, Orsolini come il tè all'intervallo

Brann-Bologna 0-1: risultato finale

Le pagelle del Bologna (di Giacomo Iacobellis)

Skorupski 7 - Salva il risultato con due interventi decisivi dopo una ventina di minuti di gioco, uno addirittura col volto. È una risposta tanto importante quanto la rete di Castro che decide la partita. Attento anche sulle conclusioni (per la verità non troppo pericolose) che gli arrivano nella ripresa.

Zortea 5,5 - Thorsteinsson gli crea qualche grattacapo sulla sua fascia e, anche in fase di possesso, sembra ancora molto lontano dall'esterno devastante ammirato a Cagliari. Lo dimostra il fatto che arriva sul fondo solamente una volta al 54'.

Vitik 6,5 - Il difensore ceco alza il muro, rendendo sterili i tentativi di Holm e contribuendo al clean sheet del suo Bologna. Gran bella risposta dinanzi all'infortunio di Heggem.

Lucumi 6,5 - Lucido nello sbrogliare situazioni pericolose nello stretto e fisico quando c'è da far sentire i centimetri agli attaccanti del Brann. Si perde Holm al 55', ma per sua fortuna l'avversario era in fuorigioco (e peraltro aveva fallito il tap-in sotto porta).

Miranda 6,5 - La corsia di sinistra con Cambiaghi funziona alla perfezione: uno spinge, l'altro copre, si scambiano costantemente compiti e posizioni. Bene anche nelle diagonali difensive.

Moro 6,5 - Quantità e qualità in mezzo al campo, dalla sua prestazione in Norvegia arriva un'altra bella conferma sulla sua affidabilità (Dal 73' Sohm 6 - Minuti utili per continuare il suo processo di inserimento nel Bologna).

Freuler 6,5 - È l'ago della bilancia sulla linea mediana del Bologna, e questa non è certo una novità. Vitale quando c'è da accendere o addormentare il gioco.

Bernardeschi 6,5 - L'azione del gol di Castro nasce da una sua intuizione e, oltre a questo, la sua prova alterna buone giocata sulla fascia a un prezioso lavoro sporco. Italiano lo toglie probabilmente solo perché ammonito (Dal 46' Orsolini 6,5 - Entra col piglio giusto e alza nettamente il tasso tecnico dell'incontro, rientrando per due volte col sinistro e mettendo in mezzo un cross al volo da applausi. La sua presenza in campo riscalda gli appassionati di calcio come il tè caldo all'intervallo: per questo il mezzo voto in più).

Ferguson 5,5 - Un pallone pesante perso dopo due minuti sulla trequarti e qualche altra imprecisione, per fortuna sua e del Bologna non determinante (Dal 73' Pobega 6 - Dà il suo contributo entrando con personalità nell'ultimo quarto d'ora del match).

Cambiaghi 6,5 - Italiano lo elogia nel pre-partita e lui risponde con un assist prezioso per il diagonale di Castro. Ma non solo, perché la sua partita questa sera è fatta anche di grande generosità in fase di non possesso. Nota lieta (Dall'87' Rowe s.v.).

Castro 7 - È proprio il suo primo gol nelle coppe europee a decidere l'incontro col Brann: il micidiale rasoterra dell'argentino conferma il suo ottimo momento di forma. Peccato per la gomitata alla tempia che lo costringe a uscire dolorante nella ripresa (Dal 46' Dallinga 6 - Si fa trovare pronto nonostante il problema alla caviglia annunciato da Italiano nel pre e, per poco, non beffa Dyngeland con un pallonetto sotto porta).

Vincenzo Italiano 6,5 - Il primo sorriso delle italiane ai playoff europei arriva proprio grazie al suo Bologna. L'avversario era quello che era, ma dopo lo 0-0 di novembre stavolta, insieme alla prestazione, è arrivato pure il risultato, ovvero l'unica cosa che contava. Vincente la scelta Castro titolare.