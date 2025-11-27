Real Madrid su Yildiz, le italiane su Franculino e Genoa su El Shaarawy: le top news delle 13

C'è tanto mercato nella mattinata di giovedì 27 novembre, in attesa degli impegni europei di Roma, Bologna e Fiorentina. In casa Juve il grandissimo secondo tempo disputato da Kenan Yildiz a Bodo ha riaperto la questione rinnovo. Al momento, il turco percepisce con i bonus un ingaggio di circa 2,5 milioni. Dall’una e dall’altra parte c’è quindi la volontà di provare a giungere in una zona condivisa, ma i punti di partenza non sono ancora vicinissimi. Per esempio, di base fissa, se il club non è ancora andato oltre i 5 milioni a stagione, l’entourage dell'ex Bayern spinge per non scendere sotto i 6. E per avere garanzie di un progetto vincente. Nel frattempo diversi club seguono con interesse i progressi della trattativa, pronti a insinuarsi in caso di qualche intoppo. Tra questi c'è ovviamente il Real Madrid, sempre attento a non lasciarsi sfuggire i giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale.

Ci spostiamo a Milano, dove il Diavolo osserva con interesse la crescita di Franculino Djú. Sul centravanti del Midtjylland c'è pure la Roma, che stasera testerà personalmente il talento guineense nella sfida di Europa League in programma all'Olimpico alle ore 18.45. Nel frattempo, il Genoa sonda il terreno per un clamoroso ritorno. Si tratta di Stephan El Shaarawy, ex esterno rossoblù che oggi ha il contratto in scadenza con la Roma e in questa prima parte di stagione sta trovando davvero poco spazio nelle gerarchie di mister Gasperini.

Infine, spazio alle conferenze stampa. Mister Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha presentato così l'impegno di domani a Como, gara di apertura del 13° turno di Serie A: "Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato vuoi perché hanno potuto investire tante risorse ma questo è superficiale, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Riempire questa gara sarà il primo obiettivo".