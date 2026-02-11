Buffon: "Il campionato non è assolutamente chiuso. Occhio a Milan e Napoli. E su Spalletti..."

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Stampa, il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha espresso il proprio parere sul campionato italiano: "Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio"

E sulla panchina della Juventus c'è Luciano Spalletti che ha subito dato un'impronta alla formazione bianconera. L'ex portiere ha sottolineato come l'allenatore stia facendo un lavoro incredibile e "già dopo tre partite si capiva l’identità data alla Juve. Così fa bene anche al calcio italiano: noi della Nazionale possiamo avvalerci di armi più affilate".