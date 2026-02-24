Simeone e Lookman contro Stankovic junior: passato, presente e futuro (?) dell'Inter

Il menu del ritorno dei playoff di Champions League si apre oggi alle ore 18:45 con una delle sfide più attese, escludendo le squadre di Serie A per ovvi motivi, ovverosia quella del Metropolitano tra i padroni di casa dell'Atletico Madrid e i belgi del Club Brugge, che ripartono dal pirotecnico 3-3 della sfida d'andata.

Ci sono vari temi intrecciati all'interno della trama di Atletico Madrid-Club Brugge e alcuni di questi toccano le dinamiche del nostro campionato. E una squadra, in particolare, l'Inter. Alcuni dei protagonisti attesi questa sera al grande confronto del Metropolitano, infatti, hanno visto il loro nome messo assieme a quello del club nerazzurro. Sia che si tratti di episodi legati al passato, sia che si tratti di un tempo che di fatto è il presente, sia che si vada in proiezione sul futuro.

Partendo dal passato, impossibile non notare come sulla panchina dell'Atletico Madrid sieda Diego Simeone, che da calciatore ha vestito per due anni la maglia dell'Inter, dal 1997 al '99. Più di una volta è stato poi accostato al nerazzurro, da allenatore, l'ultima giusto qualche giorno fa con indiscrezioni (che al momento non trovano però conferma) di un accordo per un pre-contratto in vista di giugno.

A proposito di passato, ma di fatto presente per quanto è vicino pur in un'epoca tanto frenetica e dinamica, anche Ademola Lookman avrebbe potuto cambiare tonalità di nerazzurro negli ultimi tempi, passando dall'Atalanta all'Inter. L'assalto estivo di Ausilio e Marotta però è andato a vuoto, fino a che a gennaio il nigeriano non ha lasciato davvero Bergamo, ma per unirsi all'Atletico Madrid.

Ultimo ma non ultimo, probabilmente anzi primo per vicinanza attuale all'Inter, il centrocampista Aleksandar Stankovic. Lui, che stasera sarà opposto a Simeone, Lookman e all'Atletico Madrid, di fatto è già in orbita Inter: ceduto in estate al Club Brugge per 9,5 milioni di euro, sul giovane centrocampista figlio d'arte la Beneamata si è riservata, oltre alla percentuale sulla futura rivendita, anche due ricompre a cifre differenti. La prima, da 23 milioni di euro, per la prossima estate; la seconda, da 27, per quella del 2027.

Insomma, se c'è una morale da poter trarre è che i tifosi dell'Inter, potendo, non dovrebbero perdersi Atletico Madrid-Club Brugge delle 18:45. Per tre motivi almeno, quelli citati nei paragrafi qua sopra.