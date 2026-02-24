Il tifo organizzato del Dortmund non sarà a Bergamo domani. La nota della Sudtribune

La tifoseria organizzata del Borussia Dortmund ha deciso di boicottare la trasferta a Bergamo per il match di domani sera contro l'Atalanta. Tramite un comunicato, la Sudtribune Dortmund ha così spiegato le motivazioni:

Domani il Borussia Dortmund giocherà in trasferta contro l'Atalanta a Bergamo. Purtroppo, questa partita è rimasta in un cono d'ombra per diversi giorni. Le restrizioni annunciate inizialmente, che avevano interessato l'assegnazione dei biglietti, sono state scongiurate grazie alla pressione dell'opinione pubblica ma abbiamo dovuto affrontare un nuovo sviluppo.

Nel fine settimana, la Polizia Federale aveva già impedito ai primi tifosi del BVB di lasciare il Paese. Nonostante questi divieti siano stati contestati con successo e la loro applicazione sospesa con procedura accelerata, la situazione rimane incerta da lunedì.

Secondo le nostre informazioni, la Polizia Federale tedesca sta cercando fino a 300 tifosi, soprattutto negli aeroporti tedeschi, a cui verrà impedito di assistere alla partita di domani con pretesti inconsistenti. Ciò ha comportato una vera e propria sfida per molti tifosi, culminata in controlli approfonditi al gate, a bordo dell'aereo e/o ulteriori divieti di viaggio con obbligo di segnalazione. Secondo le nostre informazioni, il semplice fatto di indossare indumenti o adesivi specifici è stato sufficiente per attirare l'attenzione della polizia. L'intera procedura si è conclusa con la visita della polizia italiana presso gli alloggi di altri tifosi del Borussia Dortmund già in Italia.

In quasi 16 anni di partecipazione continuativa alla Champions League, queste circostanze sono senza precedenti per noi. Per questo motivo, noi, i gruppi attivi della Sudtribune del Dortmund, abbiamo deciso a malincuore di non partecipare alla partita di Bergamo.

Allo stesso tempo, annunciamo che sottoporremo le suddette misure a un esame approfondito da parte dei tribunali amministrativi, con il coinvolgimento del gruppo di supporto dei tifosi del Dortmund. Sulla base delle decisioni già ottenute nei procedimenti cautelari, tutte favorevoli ai tifosi interessati, siamo fiduciosi che tale linea di condotta non diventerà prassi consolidata.

Sudtribune Dortmund