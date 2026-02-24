Live TMW
Juventus, Spalletti presenta la sfida al Galatasaray: alle 16 la conferenza
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Galatasaray, gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.
Altre notizie Serie A
Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo
Serie B
Serie C
Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Pronostici
Calcio femminile